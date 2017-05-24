Біля міжнародної траси на Тернопільщині знайшли схрон з гранатами. ФОТО

23/05/2017 Розмір тексту:

СБУ знешкодила на Тернопільщині схованку з боєприпасами.

Про це повідомляє сектор зв’язків зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Правоохоронцям на «гарячу» телефонну лінію Управління СБ України повідомив про схрон місцевий мешканець, який випадково натрапив на арсенал зброї поблизу автомобільного шляху міжнародного значення Доманове – Порубне, на межі Збаразького та Тернопільського районів.

Співробітники спецслужби спільно з працівниками поліції за інформацією громадянина виявили тайник, облаштований біля підніжжя в’їзного знаку «Збаразький район». Із схованки вибухотехніками було вилучено дві ручні осколкові гранати Ф-1, одну гранату РГД-5 та запали до них.

Наразі вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Управління СБУ в Тернопільській області висловлює вдячність жителям області за пильність та нагадує, що громадяни, котрі володіють інформацією про підготовку або вчинення злочинів, віднесених до компетенції спецслужби, мають можливість цілодобово повідомити зазначені відомості на телефон довіри УСБУ (0352) 52-90-00 або (067) 352-31-00.