Знайомство із двома жінками вартувало мешканцю області 9000 гривень

04/07/2017 Розмір тексту:

Нове знайомство вартувало краянину 9 000 гривень. З заявою про крадіжку до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся житель села Козлів Козівського району. Чоловік повідомив, що став жертвою зловмисниць.

Як встановили правоохоронці, житель області приїхав до Тернополя, аби допомогти своєму брату по господарству. По закінченню роботи чоловік вирушив до крамниці, по алкоголь. На території залізничного вокзалу познайомився з двома жінками.

Знайомство вирішили відсвяткувати, та зняли кімнату, де і продовжили випивати по чарці. Випивши зайвого козівчачин, заснув, а прокинувшись, виявив відсутність майна та нових знайомих. Як наслідок, зловмисниці поцупили золоті вироби та готівку. Потерпілий оцінив завдані збитки на загальну суму 9000 гривень. За допомогою до правоохоронців потерпілий звернувся вже згодом.