Знахабніли вкрай: цигани облаштували біля автовокзалу “табір”. ФОТО

15/09/2017 Розмір тексту:

На вулиці Оболоня тепер не тільки звалище та туалет, а ще й “готель” для циган. Вони не соромляться ночувати на вулиці та розвішувати брудні ковдри на кущі.

Місце біля гуртожитків медуніверситету на вулиці Оболоня давно облюбували цигани. Тернополяни скаржаться на десятки пластикових пляшок, одяг та фекалії на газоні біля автовокзалу, повідомляє “20 хвилин“.

– Цигани вже знахабніли вкрай, – каже тернополянка Ольга Фещук. – Живу неподалік, вони кожного дня цілими таборами смітять, в туалет ходять, діти голі бігають. І це не десь там в дворі, а одразу біля дороги практично в центрі міста. Можуть вискочити з кущів і грошей просити, проклинати. А тепер ще й облаштували собі “готель” – ночують там десятками, щоб недалеко на “роботу” ходити – жебракувати на автовокзалі. Але мені неприємно кожен день ходити попри брудні ковдри, які вони вивішують на кущі.

Тернополяни скаржаться, що цигани почали виривати гроші та їжу просто з рук.

– Вийшла з магазину на “Алясці”, перераховувала решту в гаманці. До мене підбігли малі циганчата і хотіли вирвати гаманець з рук, я їх прогнала, – каже тернополянка Наталя.

– Нещодавно на автовокзалі до мене вчепилася дівчинка-циганка років семи, – розповідає Катерина Вітрук. – Дуже нагла. Спершу ледь не вирвала мені з рук гаманець, коли я купувала водичку. Потім вхопилася за пакет з продуктами, який я тримала в руках. Я злякалася і відмовилася їй щось давати, але вона далі чіпалася. Потім щей штовхнула мене. Може це якось не по-людськи, але я не можу помагати такій нахабі. Хотілося втекти від неї подалі.

Також роми “полюють” на молодят біля РАЦСу.

Патрульні кажуть, що просто так затримувати людину певної національності чи соціального статусу вони не можуть. Якщо роми вчиняють правопорушення, потрібно телефонувати на 102.

– Ми не ділимо людей за якимось критеріями: національність, соціальним статусом тощо. Ми отримали кілька скарг від тернополян стосовно осіб ромської національності, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції. – Приїжджали на виклик, дехто з них був причетний до певних правопорушень, їх притягували на місці до відповідальності. Якщо виявляємо підозрілих – перевіряємо.

За розпивання алкоголю в заборонених законом місцях, появу в громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, порушення громадського порядку, нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян патрульні складають відповідні адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП та 178 КУпАП.