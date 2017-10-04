Змію, яку впіймали на центральному ринку Тернополя, пропонують передати Путіну. ВІДЕО
04/10/2017 0
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На одному із ринків міста Тернополя на вулиці Шептицького продавець впіймав змію.
Чи була змія отруйною, рятувальники не знають.
– До нас надійшов виклик, що плазуна накрив відром продавець, – повідомили в прес-службі ДСНС у Тернопільській області. – Рятувальники помістили зміюв спеціальну ємкість, вивезли її далеко за місто і випустили. Щоб її ідентифікувати потрібні спеціалісти.
Чи була вона отруйною невідомо -на щастя вона нікого не вкусила, щоб це перевірити.
Рятувальники зазначають, ловити плазунів їх викликають не часто – з початку року упіймали три змії. Це було на Новому Світі, Шептицького і в Березовиці, повідомляє 0352.ua.
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