Змію, яку впіймали на центральному ринку Тернополя, пропонують передати Путіну. ВІДЕО

04/10/2017 Розмір тексту:

На одному із ринків міста Тернополя на вулиці Шептицького продавець впіймав змію.

Чи була змія отруйною, рятувальники не знають.

– До нас надійшов виклик, що плазуна накрив відром продавець, – повідомили в прес-службі ДСНС у Тернопільській області. – Рятувальники помістили зміюв спеціальну ємкість, вивезли її далеко за місто і випустили. Щоб її ідентифікувати потрібні спеціалісти.

Чи була вона отруйною невідомо -на щастя вона нікого не вкусила, щоб це перевірити.

Рятувальники зазначають, ловити плазунів їх викликають не часто – з початку року упіймали три змії. Це було на Новому Світі, Шептицького і в Березовиці, повідомляє 0352.ua.