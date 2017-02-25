Зміни до генплану Тернополя відклали до “кращих часів”

25/02/2017 Розмір тексту:

Тернопільська міська рада не затвердила змін до генплану міста. Чимало підприємців, представників громадськості та депутатів виступили проти пропонованого проекту. Відтак було створено комісію, яка має доопрацювати його.

Тернопільські підприємці та екологи прийшли під стіни Тернопільської міської ради, де відбувалася 14-та сесія. Одне з питань – зміни до генерального плану міста. Представники громадськості, екологи та підприємці з плакатами в руках висловлювали свою незгоду з пропонованим проектом змін.

«Неподалік ринку «Аляска» хочуть збудувати багатоповерховий будинок, а нам пропонують інші місця з високою орендною платою. Вже почали розчищати територію і чекають, поки ми відступимося. Ми – проти. Тому прийшли сюди. Сьогодні мають голосувати за зміни, ми не хочемо дозволити, щоб прийняли рішення», – каже підприємець Надія Салій.

Ряд порушень побачили у пропонованому проекті екологи. Вони категорично проти забудовування зелених зон.

Протестувальники пробралися аж до сесійної зали. Дехто висловив думки з приводу пропонованих змін. Проте депутати не надто дослухалися. Вони взялися критикувати журналістів за нібито необ’єктивне висвітлення інформації. Після кількагодинної дискусії було прийнято рішення відкласти питання змін до генплану до кращих часів. Також створили комісію, яка доопрацьовуватиме проект.