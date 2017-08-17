ЗМІ повідомили, скільки коштує весільне вбрання екс-нардепа від Тернополя

16/08/2017 1
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Як ми уже повідомляли раніше, відомий тернопільський політик Олексій Кайда втретє став на рушник.

Його обраницею стала начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Наталія Дубас. 33-річна обраниця віце-мера Івано-Франківська виховує доньку Діану.

Олексій Кайда розкрив ім`я дизайнера, що створив патріотичне весільне вбрання пари. Нею виявилась Тетяна Палій, пише Тернопільська липа.

Наречена обрала для себе вишиту сорочку та спідницю, загальною вартістю майже 11 тисяч гривень (згідно із каталогом). Політик обрав для свого весільного образу вишиту сорочку, її вартість, згідно із цінами магазину, близько 5 тисяч гривень.

 

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Коментарі (1)

Михасьо

16/08/2017

Слава Україні!А в АТО слабо піти женіх,?(патріот)…свободовец?!

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