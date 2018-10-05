Злякався автомобіля: на Тернопільщині трамувався неповнолітній водій скутера

05/10/2018 Розмір тексту:

З травмами в травматологію потрапив неповнолітній хлопець. Аварія трапилася 4 жовтня поблизу Почаєва.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чотирнадцятилітній кременчанин керував незареєстрованим транспортним засобом – скутером марки Honda Dio. З ним у попутному напрямку рухався автомобіль марки Nissan Sunny з причепом, повідомляють у поліції.

В якийсь момент водій скутера втратив рівновагу, з’їхав в кювет і там перекинувся. Хлопця з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, тупою травмою живота та саднами обличчя доправили в лікарню.

Одна з версій, яку відпрацьовують слідчі, неповнолітній злякався автівки, що проїжджала повз нього, тому й впав. Ні на іномарці, ні на причепі та скутері слідів зіткнення правоохоронці не виявили.

Наразі працівники поліції встановлюють, хто дозволив дитині сісти за кермо без будь-яких документів. В обох водіїв відібрали взірці крові, аби перевірити її на вміст алкоголю.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.