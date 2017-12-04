У Тернополі спіймали злодіїв, які зняли з автомобілів десятки номерних знаків

04/12/2017 Розмір тексту:

Оперативники Головного управління Нацполіції області спільно з розшуківцями Тернопільського відділу поліції вийшли на слід викрадачів номерних знаків. Двоє зловмисників ще не встигли розкрутити «бізнес» на поверненні краденого за гроші, як їхню злочинну діяльність зупинили поліцейські.

Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолія Гуски, злочинний дует склали раніше неодноразово судимі тернополянин та уродженець Криму. Останній, до слова, два тижні тому звільнився з місць позбавлення волі і приїхав до нашого міста, бо тут мешкає його знайомий.

Шукати законних заробітків 37-річний тернополянин та 30-річний кримчанин навіть не збиралися, а витрачатися було на що. По-перше, обоє жили на квартирі знайомого та ще й пристрасті до шкідливих звичок вимагали щоденних витрат, адже уродженець Криму має наркотичну залежність, а тернополянин зловживає алкоголем.

Схему кримінального заробітку зловмисники продумали до найдрібніших деталей. Заготовили паперові записки із пропозицією допомогти повернути номерні знаки із вказаним номером телефону, запаслися декількома мобільними і одного вечора пішли містом. За три ночі такої діяльності до поліцейських звернулися двадцять потерпілих. Проте чимало тернополян, з чиїх авто зняли номерні знаки, таки повелися на пропозицію зловмисників за кошти повернути крадене. Сума викупу становила від 300 до 500 гривень, залежно від марки автомобіля: чим престижніша, тим дорожче.

– На даний розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ,- каже заступник начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Тарас Сиротюк. – 30-річний кримчанин на час досудового розслідування перебуватиме під вартою, а його спільникові в якості запобіжного заходу суд обрав цілодобовий домашній арешт. Триває досудове розслідування.