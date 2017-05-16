Злодія, котрий обікрав квартиру в Тернополі, відправлять на примусове лікування

16/05/2017 Розмір тексту:

Злочин трапився 14 лютого. Невідомий проник до квартири на вулиці Київська у Тернополі. Його через віддалену камеру відеоспостереження помітив власник оселі.

Господар викликав поліцію дорогою додому і застав злодія на місці злочину. Намагався його затримати, але отримав тілесні ушкодження. Злодій не бажав втрачати викрадене, а тому, використовуючи зброю, напав на власника помешкання.

З викраденим майном на суму понад 151 тисячу гривень злодій далеко втекти не встиг. Крадія на першому поверсі затримали працівники поліції. Ним виявився житель Львова, 1967 року народження.

За словами Рустама Гикавчука, начальника відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області, крадієві повідомили про підозру по трьох статтях кримінального кодексу України – 185 – крадіжка, 187 – розбій та 263 – незаконне поводження зі зброєю.

У ході досудового розслідування підозрюваний проходив судово-психіатричну експертизу. Відповідно до її висновків, затриманий страждає хронічним психічним захворюванням у формі органічного розладу особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку змішаного ґенезу із вираженим психоорганічним синдромом. На момент злочину він не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Слідчі передали матеріали справи до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді надання амбулаторної допомоги підозрюваному у примусовому порядку, повідомляє Досьє 102.