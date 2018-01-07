Злодійська парочка обікрала крамницю в центрі Тернополя. ВІДЕО
07/01/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину. Невідому особу підозрюють у крадіжці майна з магазину «Watsons», що знаходиться за адресою: Тернопіль, проща Героїв Євромайдану.
Подія трапилась в четвер, 4 січня. Невідома особа перебуваючи в приміщенні крамниці проникла у підсобне приміщення. Як результат зловмисник викрав майно персоналу, завдавши збитків на суму 19 000 гривень.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, або на лінію “102”, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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