Злодії з Львівщини вкрали у мешканців Тернопільщини майна на 50000 гривень

12/04/2018 Розмір тексту:

Трьох обвинувачених у вчиненні крадіжок засуджено за ч.3 ст.185 КК України.

Зборівським відділом Тернопільської місцевої прокуратури здійснено процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднаному із проникненням у житло).

Так, у травні та червні 2017 року троє жителів Львівської області проникли до житла зборівчан, звідки викрали матеріальні цінності потерпілих на суму майже 50 000 грн, спричинивши їм значних матеріальних збитків.

Зборівський районний суд, погодившись із позицією прокурора, засудив обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 185 КК України до позбавлення волі, призначивши їм іспитовий термін. Заподіяні збитки потерпілим відшкодовані під час розгляду справи у суді, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.