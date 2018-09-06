Злодії викрали сейф з великою кількістю грошей і золотом

06/09/2018 Розмір тексту:

Чималі кошти, велика кількість ювелірних виробів, все це стало наживою невідомих осіб. Працівники Шумського відділення поліції задокументували факт крадіжки поєднаної з проникненням в житло жителя району.

Як повідомив потерпілий, допоки він був відсутній за місцем проживання, невідомі особи пошкодили вхідні та двері та вчинили злочин. Зловмисники обнишпоривши помешкання знайшли невеликий переносний сейф, якому краянин зберігав все цінне та викрали його. Як наслідок потерпілий позбувся 60000 гривень, 4000 американських доларів, 14 різних найменувань ювелірних виробів та особистих документів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.