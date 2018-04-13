Злодії наражають тернополян на небезпеку
Зловмисники продовжують викрадати каналізаційні решітки та люки із проїзних частин та навіть із прибудинкових територій.
Приміром, минулого тижня декілька решіток зловмисниками було вкрадено на вулиці Вербицького. А сьогодні до правоохоронців надійшло два виклики через схожі злочини. Один із них надійшов з вулиці Липової, де вкрали металеву решітку-витирачку для ніг. Другий – з вулиці Білогірської, де мешканці помітили відсутність металевого каналізаційного люка, який накривав колодязь на проїзній частині. У другому випадку була залучена слідчо-оперативна групу.
“Ми звертаємося до підприємців, які займаються прийомом металобрухту із вимогою не приймати каналізаційних люків та решіток. Окрім того, що відсутність їх у відведених місцях на дорогах становить загрозу для тернополян та підвищує аварійну небезпеку, це ще й збитки для міського бюджету, – зазначають в управлінні ЖКГ. – Просимо тернополян фіксувати номери транспортних засобів, які ймовірно причетні до здійснення таких видів крадіжок та повідомляти ці дані за номером 1580 та 525848 або подавати інформацію безпосередньо правоохоронним органам”.
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