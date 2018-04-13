Злодії наражають тернополян на небезпеку

13/04/2018 Розмір тексту:

Зловмисники продовжують викрадати каналізаційні решітки та люки із проїзних частин та навіть із прибудинкових територій.

Приміром, минулого тижня декілька решіток зловмисниками було вкрадено на вулиці Вербицького. А сьогодні до правоохоронців надійшло два виклики через схожі злочини. Один із них надійшов з вулиці Липової, де вкрали металеву решітку-витирачку для ніг. Другий – з вулиці Білогірської, де мешканці помітили відсутність металевого каналізаційного люка, який накривав колодязь на проїзній частині. У другому випадку була залучена слідчо-оперативна групу.

“Ми звертаємося до підприємців, які займаються прийомом металобрухту із вимогою не приймати каналізаційних люків та решіток. Окрім того, що відсутність їх у відведених місцях на дорогах становить загрозу для тернополян та підвищує аварійну небезпеку, це ще й збитки для міського бюджету, – зазначають в управлінні ЖКГ. – Просимо тернополян фіксувати номери транспортних засобів, які ймовірно причетні до здійснення таких видів крадіжок та повідомляти ці дані за номером 1580 та 525848 або подавати інформацію безпосередньо правоохоронним органам”.