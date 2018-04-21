Злодій здав до ломбарду дитячий візок

21/04/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про крадіжку надійшло до Тернопільського відділу поліції. Мешканець обласного центру заявив, що зникла дитяча коляска. Як згодом встановили працівники поліції, люди постраждали через власну безпечність.

Візочок власники залишили на сходовій клітці багатоповерхівки.Цим скористався зловмисник. Поліцейським вдалося розшукати і підозрюваного і втрачене майно.

Раніше судимий за крадіжку велосипедів продовжив заробляти на чужих речах. Помітивши в під’їзді новенький недешевий візочок вирішив його викрасти. Вдалося зробити це без перешкод, адже власники не подбали про його схоронність.

Чуже майно повіз до ломбарду, де отримав гроші. Однак правоохоронці викрили зловмисника, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.