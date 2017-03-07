Злодій, якого спіймали “на гарячому”, ховався за ящиками. ФОТО

За словами заявника, він помітив, що з його квартири невідомі викрадають речі і відразу зателефонував на службу 102. Він детально описав правопорушників поліцейським.

При обстеженні прилеглих вулиць, патрульні спільно з нарядом поліції охорони в під’їзді будинку, на вулиці Веселій, виявили та затримали одного з підозрілих осіб. Ним виявився 24-річний мешканець Тернополя. А під час обстеження сходової клітки, яка веде на горище, інспектори виявили 29-річного чоловіка, який ховався за ящиками.

Двох осіб, які були затримані, заявник впізнав і підтвердив, що це саме ці особи, які вчиняли крадіжку. На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють в управлінні патрульної поліції.