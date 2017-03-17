Злодій викрав з касового апарату “аж” 30 гривень

17/03/2017 Розмір тексту:

Чортківські провоохоронці спіймали місцевого жителя, який вчинив серію крадіжок в райцентрі.

Минулого тижня, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки мешканцем села Біла мобільного телефону. Злодій прийшов в магазин і обравши момент, допоки продавець показував товар іншим покупцям, заліз у шухляду прилавку та викрав засіб зв’язку.

В ході досудового розслідування встановлено, що молодик вчинив ще один злочин. Мешканець району вночі пошкодив вуличний дороговартісний кавовий апарат, вирвавши монетоприймач. Хотів збагатитися на кругленьку суму, але в на той момент апараті лежало лише 30 гривень. Однак своїми діями крадій завдав шкоди власнику майна на 5000 гривень.

За даними фактами злочинів відкриті кримінальні провадження. Поліцейські встановлюють причетність зловмисника до скоєння інших аналогічних злочинів, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.