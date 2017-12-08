Злодій вкрав з храму у Зарваниці 200 гривень

08/12/2017 Розмір тексту:

30-річний житель села Котузів Теребовлянського району спокусився на пожертви прихожан собору, що в Зарваниці.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції.

До поліцейських із заявою про привласнення грошей, пожертвуваних на храм прихожанами, звернувся житель Зарваниці. Зі слів чоловіка, невідома особа вийняла зі скриньки для пожертв близько двохсот гривень.

Оперативними заходами поліцейські встановили причетного до крадіжки. Ним виявився 30-річний житель села Котузів. Зловмисник у скоєному зізнався. Йому інкримінують частину 1 статті 185 ККУ.