Злодій-рецидивіст вкрав “Жигулі” і в’їхав у “Лексус”

07/03/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортною пригодою з матеріальними збитками закінчилася спроба незаконного заволодіння автомобілем “ВАЗ 2101”. Тернополянин намагався викрасти вітчизняне авто, але втікаючи, врізався у припарковану іномарку.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Богдана Гульмана, третього березня близько 17:00 потерпілий вийшов з авто на кілька хвилин, залишивши ключі в замку запалювання.

В цей момент надійшов невідомий, сів за кермо та рушив. Проте втекти далеко не вдалося. Автокрадій не впорався з керуванням й врізався в джип “Lexus-350”. Після скоєного вискочив з автівки та втік.

Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби вийти на слід зловмисника. Ним виявився сорокарічний тернополянин. Чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки та зберігання наркотиків.

Цього разу йому інкримінують статтю 289 частина 1 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Тернополянина затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.