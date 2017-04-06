Винахідливий злодій обікрав кіоск з біжутерією через дірку в даху

06/04/2017 Розмір тексту:

Напередодні зловмисник декілька разів навідувався до кіоску, де торгують прикрасами зі срібла та біжутерією, а вночі вирізав отвір у даху і забрав те, що йому сподобалося.

До співробітників Заліщицького відділення поліції звернувся місцевий приватний підприємець із заявою про те, що з його кіоску, що на ринку, невідома особа викрала прикраси зі срібла та біжутерію. Вартість втраченого потерпілий оцінив у сім тисяч гривень.

Як розповів керівник заліщицької поліції Вадим Міжнов, спосіб проникнення крадія до торгового закладу був доволі незвичним. Зловмисник ножицями для різання металу викроїв у блясі, з якої зроблена покрівля, отвір і через нього потрапив до приміщення.

Крадія-екстремала поліцейські розшукали оперативно. Ним виявився 25-річний житель райцентру. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

У вчиненому підозрюваний зізнався, речові докази у нього вилучено. Кримінальне провадження розпочато за частиною третьою статі 185 КК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.