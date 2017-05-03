Злочинець-рецидивіст заліз до чужої хати, бо не має де жити

03/05/2017 0
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«Заліз до хати, бо не маю де жити», – пояснив чоловік патрульним.

Виклик про незаконне проникнення до будинку надійшов патрульним 2 травня, близько 12-ї години години. Охоронці порядку оперативно виїхали на вулицю Замонастирську.

У будинку вони затримали 28-річного чоловіка. Він проник до оселі, розбивши вікно.

На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. З’ясувалося, що правопорушник раніше був уже судимий, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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