Злочинець-рецидивіст заліз до чужої хати, бо не має де жити
03/05/2017 0
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«Заліз до хати, бо не маю де жити», – пояснив чоловік патрульним.
Виклик про незаконне проникнення до будинку надійшов патрульним 2 травня, близько 12-ї години години. Охоронці порядку оперативно виїхали на вулицю Замонастирську.
У будинку вони затримали 28-річного чоловіка. Він проник до оселі, розбивши вікно.
На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. З’ясувалося, що правопорушник раніше був уже судимий, повідомляють в управлінні патрульної поліції.
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