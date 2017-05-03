Злочинець-рецидивіст заліз до чужої хати, бо не має де жити

Виклик про незаконне проникнення до будинку надійшов патрульним 2 травня, близько 12-ї години години. Охоронці порядку оперативно виїхали на вулицю Замонастирську.

У будинку вони затримали 28-річного чоловіка. Він проник до оселі, розбивши вікно.

На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. З’ясувалося, що правопорушник раніше був уже судимий, повідомляють в управлінні патрульної поліції.