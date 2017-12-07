ДТП на вулиці Миру: автомобіль злетів з обриву у гідропарк. ФОТО, ВІДЕО
07/12/2017 0
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Сьогодні, 7 грудня, о 10 год. автівка “Джилі” злетіла в урвище.
Аварія сталась за участі двох транспортних засобів – “Тойоти” та “Джилі”. Водій останньої внаслідок ДТП не впорався із керуванням і злетів в урвище. На диво ніхто не постраждав, прокоментували журналісту сайту 0352 у прес-службі патрульної поліції Тернополя.
Патрульні оформили ДТП по європротоколу.
Водії обох автівок не зазнали тілесних ушкоджень.
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