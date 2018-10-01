Злетів в кювет і перекинувся: на Тернопільщині після аварії водій впав у кому

01/10/2018 Розмір тексту:

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та в церебральній комі до реанімаційного відділення Бережанської лікарні госпіталізували чоловіка, 1990 року народження. Він 30 вересня близько 23:00 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляють у поліції, трапилася аварія на дорозі в селі Куропатники. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Бережани-Будилів водій автомобіля Ford Scorpio, уродженець Козівського району, не впорався з керуванням. Його автомобіль злетів в кювет і там перекинувся.

Чоловіка з травмами госпіталізували до медзакладу. Причини аварії встановить слідство. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.