Зламати ніс і руку: тернополяни розповіли, що робити з “художниками”, які спаплюжили набережну. ФОТО

20/09/2017 Розмір тексту:

Набережна тернопільського ставу втрачає свій привабливий вигляд через різноманітні написи.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав Олег Синовець.

“Зранку сів на велосипед щоб розім’ятися перед роботою та насолодитися гарним осіннім ранком, але насолодитися не дуже вийшло, бо проїхавши всього 500 метрів від Острівця кохання в сторону Надставної церкви, яких я тільки не побачив графіті: хворих романтиків, злісних вегетаріанців та ярих любителів м’яса, а ще ненависників президента та навіть назви деяких ГО. Мені важко підібрати слушні слова до істот які спотворюють в такий спосіб вигляд нашого, поки файного міста, яке поступово перетворюється на столицю графіті.

З цим явищем потрібно боротися радикальнішими методами, зловивши одного графітчика заставити віддраювати від графіті усе місто разом з його побратимами, а не притягувати до адміністративної відповідальності за ст. 173 Дрібне хуліганство, яка передбачає покарання у вигляді штрафу в сумі 51 гривні. Нехай вуличні митці втілюють у життя свої задуми в інший спосіб”, – написв пан Синовець.

Сергій Сінкевич в коментарях пропонує діяти ще радикальніше.

“Я теж – за радикальність. Кілька вечірньо-нічних рейдів, зловити мудака-художника “на гарячому”, зламати ніс і руку… І більше не стане х*нею страждати”, – переконаний Сінкевич.

Джерело: Терноград