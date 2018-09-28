Зламані чотири кістки: у тернопільському торговому центрі травмувалася дитина. ВІДЕО

28/09/2018 Розмір тексту:

В одному з торгово-розважальних центрів Тернополя на дитину впав газовий балон.

Важкий і об’ємний предмет скалічив хлопчику руку, йдеться в сюжеті ТСН.

“Три дні дитина не могла спати. Ми заснули тільки на четверту добу. Болі були настільки сильні, дитина настільки сильно була виснажена”, – розповіла мама постраждалого Олена Ментух. Лікар-травматолог каже, що ліва рука Миколки наче потрапила під великий пресс – у хлопчика зламані чотири кістки. Тиждень він має провести у лікарні, ще місяць — у гіпсі.

Спочатку веселий день народження однокласниці Миколка запам’ятає надовго. У них був квест, розповідає хлопчик, діти гралися під наглядом аніматорів у коридорі поруч піцерії. “Я показав, де ми заховали кульки, це було недалеко від балонів. Я йшов і зачепив цей балон. Я його почав ловити і він мені впав на руку”, – пояснив постраждалий Микола Ментух.

Тато хлопчика зі знімальною групою ТСН прямує на інспекцію закладу, де травмувався його син. Миколка був на дитячому святкуванні без батьків. Тепер вони хочуть зрозуміти, як усе сталося. Впродовж двох днів до цих зйомок чоловік самостійно робив фото та відеофіксацію балонів. “Відкритий доступ до балонів, до приміщення, так само, як вчора”, – показує він записи. Натомість у день появи журналістів прохід у коридор зачинений металевими жалюзями. Охоронці пояснили, що приміщення службове.

Юрист закладу всю провину покладає на батьків. “Я не знаю, з чим балони. Просто відповідальність за малолітніх дітей, за їхній час, як вони і де проводять – несуть батьки”, – каже Ірина Копистицька. Заступник керівника Тернопільського міського відділу управління ДСНС України Володимир Солотвінський переконує, що в балонах, найвірогідніше, був газ, який не підтримує горіння – вуглекислотний.

Інші фахівці з техніки безпеки звертають увагу, що балони стоять вертикально та вони не закріплені. “Вони повинні бути або вертикально і в якихось виїмках, або горизонтально, але теж на піддонах”, – розповів головний спеціаліст з охорони праці Тернопільської міськради Олександр Деркач. Батько постраждалого хлопчика збирається довести провину торговельно-розважального центру в суді та вже звернувся до поліцію, де розпочали розслідування.