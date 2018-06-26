Зйомки кліпу: Композиція тернополянина Андрія Підлужного “Навіки” зазвучить по-новому. ФОТО

26/06/2018 Розмір тексту:

Сьогодні місто Тернопіль стало епіцентром музичного світу, адже саме тут на один день зібралися відомі українські музиканти Тоня Матвієнко, гурт «Піккардійська Терція» та Андрій Підлужний, наш земляк, для того, щоб зняти спільний кліп. Об’єднала артистів композиція Андрія Підлужного «Навіки».

Андрій, нагадаємо, уже зняв кліп на цю пісню, яка стала саундтреком до фільму «Король Данило». Тоді зйомки відбувалися на горі Бона у Кременеці. Тепер же композиція зазвучить у новому акустично-акапельному аранжуванні.

Зйомки кліпу відбуваються у одній із фотостудій. На знімальному майданчику побував і голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Він поспілкувався з артистами та переглянув фрагмент із зйомок кліпу. Також Степан Барна розказав нашим гостям про замки Тернопілля й запросив для подальшої роботи на локаціях у замках. Це, за його словами, дозволить популяризувати не лише історію тернопільського краю, а й залучати до нашої області туристів.