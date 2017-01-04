У жахливій аварії на Тернопільщині загинула фотомодель

04/01/2017 Розмір тексту:

Справили дев’ятини за фотомоделлю 38-річною Юлією Василів із Підволочиська на Тернопільщині. 14 грудня їхала до обласного центру власним авто. На слизькій дорозі машину занесло на зустрічну смугу, де зіткнулася з КамАЗом. Юлія померла на місці.

Вона працювала менеджером у модельній компанії. Супроводжувала групи моделей за кордон, пише gazeta.ua.

— Мати їхала купити подарунки рідним і близьким на свято Миколая, — розповідає донька Каміла. — Казала всього, чого хотіла, вже досягла. Тому турбувалася про інших. Жертвувала гроші для хворих, провідувала їх у лікарнях. Допомагала сиротам.

За 10 хв. до аварії Юлія спілкувалася з чоловіком телефоном. Обіцяла бути обережною. Була досвідченим водієм. Часто по роботі сама їздила за ­кермом.