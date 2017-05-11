На Тернопільщині зіткнулося три автомобілі. Є постраждалі

11/05/2017 Розмір тексту:

Двоє людей звернулися до лікарні за меддопомогою. У жінки забій грудної клітки, а у чоловіка закрита черепно-мозкова травма. Ушкодження обоє отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 травня близько 7:40.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “ВАЗ 2107”, рухаючись у напрямку Тернополя, не впорався з керуванням. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці, в межах села Деренівка, він в’їхав у задню частину автомобіля Ford Scorpio, а після цього ще й в Peugeot Partner. Обидва транспортних засоби рухалися попереду “Жигулів” і в попутному напрямку.

В результаті удару за допомогою до лікарів звернулися пасажир “ВАЗ 2107” та водій автомобіля Ford. Після огляду їх відпустили за місцем проживання.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.