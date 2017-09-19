Зірвані дахи і поламані дерева: що накоїла негода в селі на Тернопільщині. ВІДЕО

19/09/2017 0
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У неділю близько дев’ятої години вечора на село Біле Чортківського району обрушився сильний буревій зі зливою та громом, повідомляє Чортків.Онлайн.

На щастя, ніхто з мешканців села не постраждав. Проте стихія завдала шкоди деяким будівлям. Повністю або частково вітер зірвав покрівлі з будинків, поламав багато дерев, пошкодив лінії електропередач.

Біле досі залишається знеструмленим. Наразі завдані стихією збитки встановлює комісія сільської ради, йдеться в сюжеті ІНТБ.

Також зазначимо, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України в Тернопільській області  8 разів залучались для ліквідації наслідків негоди. А саме: в Теребовлянському, Бережанському, Чортківському  районах, Борщеві та Тернополі.

 

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