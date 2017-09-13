Зійшла з рейок цистерна з аміаком, загинули люди, – біля Збаража ліквідували навчальну ситуацію. ФОТО

13/09/2017 Розмір тексту:

У Збаражі, поблизу залізничної колії, проводили командно-штабні навчання.

Про це у “Фейсбуці” повідомив Роман Напованець.

“Згідно легенди внаслідок просідання залізничної колії зійшла з рейок цистерна з аміачною водою, яка перевернулася та стався частковий влив речовини (6 тон), загинуло двоє людей, а ще 8 отруєні парами аміаку. Служби цивільного захисту працювали над ліквідацією навчальної ситуації”, – написав він.