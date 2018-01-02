Жити по-новому: як змінилося життя українців з 1 січня

01/01/2018 Розмір тексту:

Відсьогодні, 1 січня, в Україні набули чинності чимало змін, які стосуються держбюджету та, звісно, гаманців багатьох українців. Також зросли ціни на окремі послуги, змінилися правила дорожнього руху тощо.

Далі – підбірка найважливіших нововведень, яку пропонує ТСН.

1. Підвищили мінімальну заробітну плату. Тепер вона становить 3723 грн у місячному розмірі. Це на 523 грн більше, ніж рівень мінімальної зарплати 2017-го року – 3,2 тис. грн.

2. Встановили новий прожитковий мінімум. Його зафіксовано на рівні 1,7 тис. грн на одну особу. Порівняно з 1 січня 2017-го мінімальна законодавчо встановлена сума для виживання підвищилася на 156 грн.

3. Для росіян та осіб без громадянства ввели нові умови перетину кордону України. Зокрема, тепер у пунктах пропуску під час прикордонного контролю фіксуватимуть біометричні дані (у тому числі відтиски пальців).

4. Швидкість авто в населених пунктах обмежується до 50 кілометрів на годину.

5. Запрацювала нова система призначення пенсій. Мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для виходу на пенсію за віком, становить 25 років, замість старої норми в 15 років. Мінімальний розмір пенсії від 1 січня становить 1373 грн.

6. Стартувала медична реформа: яких кардинальних змін чекати 2018 року.

7. Військовим пенсіонерам “віртуально” підвищили виплати. Проте відповідний закон досі не ухвалений Верховною Радою. В уряді запевнили, що закон про підвищення пенсій заднім числом ухвалять пізніше. Пенсія військових зросте в середньому на 62%.

8. Офіційно стартувала монетизація субсидій. Щоправда, поки що лише на рівні підприємств-надавачів послуг – вони отримуватимуть реальні кошти від держави.

9. Вчителі за січень отримають підвищені зарплати. 2018-го року слід очікувати підвищення мінімальної зарплати працівникам найнижчої кваліфікаційної категорії до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн.

10. Зменшили соцнорму на електроенергію: отримувачам субсидій доведеться платити більше.

11. Японія спростила візовий режим для українців.

12. Українців зобов’язали сортувати сміття, проте окремих баків скрізь досі не встановили.

13. Цигарки знову зросли в ціні. Цигарки здорожчають на 2-7 грн залежно від марки та виробника.

14. Користувачам стаціонарних телефонів доведеться платити більше за зв’язок. Відтепер абонплата в тарифі “Домашній безліміт” для жителів міст становить 73 грн на місяць, для жителів села – 67,99 грн. Тариф “Домашній базовий” – відповідно 68 грн та 63 грн.

15. Розширився перелік професій, які дають право піти на пільгову пенсію за віком.

16. Зросли штрафи за порушення трудового законодавства. Так, 30 мінзарплат за кожного працівника, а це наразі 111 тис. 690 грн, доведеться сплатити роботодавцям до бюджету за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, за оформлення працівника на неповний робочий час у випадку, коли останній працює повний робочий день, за виплату зарплатні без нарахування та сплати єдиного внеску. 10 мінзарплат (37 тис. 230 грн від 1 січня) за кожного працівника становить штраф за недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці (наприклад, неврахування тарифу нічного часу, подвійної ставки за роботу у вихідні й святкові дні). На три мінзарплати, а це 11 тис. 169 грн, штрафуватимуть роботодавця за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більше, ніж на один місяць або виплату зарплати не в повному обсязі.

17. Відтепер Польща вимагає платних дозволів на роботу заробітчан-іноземців. Коштує дозвіл на сезонні роботи 30 злотих (приблизно 240 грн за нинішнім курсом). Видаватимуть його на роботи в рослинництві, садівництві, туризмі й гастрономії.

18. Децентралізація доріг та створення Дорожнього фонду: що це означатиме для України. 70,5% або 120 тис. кілометрів доріг переходять в управління місцевих органів влади. На балансі “Укравтодору” залишаться лише 50 тис. км дороги державного значення.

19. Україна зобов’язалася знижувати ввізні мита на вироблені в Євросоюзі авто. Мито поступово знижуватимуть протягом найближчих десяти років. Водночас автодилери кажуть, що суттєво впливу на ціни це не спричинить. Щоправда, охочі купити електромобілі з 1 січня зможуть зробити це з суттєвою економією. Верховна Рада на один рік здешевила ввезення в Україну нових та вживаних електромобілів – їх можна завозити без сплати акцизу та податку на додану вартість.

20. “Укрпошта” збільшила тарифи на пересилання листів та посилок в середньому на 16%. Водночас мають змінитись правила ввезення в Україну посилок з-за кордону. Без сплати мит одна людина може отримати три міжнародні посилки на місяць із товарами на суму до 150 євро кожна.

Крім того, з 1 січня підвищилися ціни на газ для промислових споживачів на 8%.