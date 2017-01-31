Жити по-новому: у Тернополі знов подорожчає комуналка

31/01/2017 Розмір тексту:

Ціна за послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій по всій Україні найближчим часом суттєво зросте. Аби жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, незабаром буде здійснене коригування тарифу на даний вид послуг.

Підвищенням мінімальної заробітної плати уряд спричинив ланцюгову реакцію збільшення вартості товарів і послуг.

Розрахунок коефіцієнта зміни витрат проведений до «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року і у разі затвердження його виконавчим комітетом становитиме 1,85. У місті тривають активні обговорення, тарифна комісія провела з даного приводу декілька засідань. Приватні підприємства, які надають послуги з обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, змушені збільшити заробітну плату у відповідності до вимоги уряду своїх працівників до трьох тисяч двохсот гривень. У діючому тарифі вона закладена у понад два із половиною рази менша, відтак єдиним варіантом дотримання вимоги уряду щодо підняття заробітної плати до передбаченого державою мінімуму та уникнення непомірних штрафів і кримінальної відповідальність для підприємств є коригування тарифу.

Подорожчання торкнеться і ОСББ, адже вимога уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати стосується і їх. Сергій Лупак, керівник громадської спілки «Рада голів ОСББ» зазначає:

– Якщо раніше в нас, наприклад, двірник мав мінімальну зарплату відносно площі, то на даний момент, не дивлячись, яка площа, вона має мати не менше 3200. Є будинки, де велика площа, тобто, можна перекрити видатки, не піднімаючи плати, а є будинки невеличкі. Відтак, представники ОСББ, яких в Тернополі, є майже чотири з половиною сотні, також чекають рішення виконавчого комітету, щоб після цього підняти суму внесків.

Як зазначає Сергій Лупак, підняти внески в ОСББ можна й без рішення виконавчого комітету, втім, у такому разі пільги та субсидії будуть відшкодовуватися, згідно з Законом, відносно найбільшого рівня внесків, затвердженого на територіальній одиниці, тобто, в місті Тернополі.

– Якщо ми зараз піднімемо до трьох гривень, тоді нам пільги та субсидії будуть відшкодовуватися на рівні 2,44, – пояснює він.

З 1 березня 2017 року наберуть чинності нові тарифи на електроенергію

Варто зазначити, що нещодавно вкотре суттєво підвищився тариф на електроенергію. А це – одна із основних складових тарифу послуги з утримання будинків та споруд, яка включає в себе освітлення сходових кліток, підвалів та електропостачання ліфтів. Нагадуємо, в діючому тарифі закладена вартість електроенергії 0,63 гривні, а вже від першого січня 2017 року вона становить 1,43 гривні. Також слід згадати, що в структурі всіх видів робіт закладена заробітна плата, відповідно зміни торкнуться усіх галузей, а не лише обслуговування житлового фонду, вивезення сміття та обслуговування ліфтів тощо. Нагадаємо, що дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення комісія затвердила ще в лютому 2015 року.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з 1 березня 2016 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% – до 57 копійок за кВт/год.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почався 1 вересня 2016 року, а згодом помітний стрибок вартості електроенергії відбувся у січні 2016 року.

Чергове підвищення тарифів на електроенергію пройде 1 березня 2017 року. Громадяни, які будуть використовувати до 100 кВт електроенергії на місяць, заплатять за тарифом 0,9 грн / кВт. Ті, хто використовує за місяць більше, повинні будуть розрахувати вартість оплати виходячи з 1,68 грн / кВт. Це означає, що навіть відкоригувавши тариф у відповідності до отриманого коефіцієнту, видатки на електроенергію вже за два місяці будуть для підприємств суттєво вищими, повідомили в ЖКГ.

Джерело: “20 хвилин“