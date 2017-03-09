Жити по-новому: на Тернопільщині закрилося ще одне підприємство

09/03/2017 Розмір тексту:

Ланівецький цех з переробки риби виставили на торги.

Це будівля площею 291.0 кв.м. та земельна ділянка площею 0.0917 га, повідомляють на setam.net.ua.

Будівля складається з підвалу; першого поверху з коморою, гардеробу, ідальні, відділень посолу та розморозки риби; другого поверху із трьома холодильними камерами, коптильним, підготовчим та компресорним відділенням. Земельна ділянка має цільове призначення для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.

Зацікавлених у придбанні цеху для розвитку бізнесу в Ланівцях не знайшлося. Торги, які планували на 2 березня, не відбулися через відсутність допущених учасників.

На майно накладено арешт Збаразьким міжрайонним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Наступного аукціону не призначили.

Такі випадки закритого підприємства в Ланівцях стають традицією. Минулого року у лютому в місті закрили на реконструкцію ТОВ «Агро-Ланівці», пише сайт Терен.