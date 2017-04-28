На Тернопільщині ліквідували дев’ять шкіл. ВІДЕО

28/04/2017 0
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З початку цього навчального року в Тернопільській області ліквідували і призупинили роботу дев’яти загальноосвітніх шкіл, ще п’ятьом понизили ступінь.

Всього у нашій області близько 200 малокомплектних шкіл, 55 з них відвідує менше 10 учнів. Що робити із такими школами найближчим часом має вирішити влада на місцях.

Створення оптимальної мережі загальноосвітніх шкіл називають одним з основних завдань реформи освіти. Про це зокрема сьогодні йшлось на колегії у Тернопільській обласній державній адміністрації, повідомляє TV-4.

 

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