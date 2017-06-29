Жити по-новому: головлікар МСЕК став заслуженим

29/06/2017 Розмір тексту:

Про це йдеться в нагородному указі Президента з нагоди дня Конституції.

Головному лікарю комунальної установи “Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи” Ігорю Банадизі присвоєно звання “Заслужений працівник охорони здоров’я”.

Чесно кажучи, важко зрозуміти, яке відношення чиновник від медицини має до дня Конституції України. Хоча, очевидно, що людина на своїй життєвій стезі заслуговує на державну відзнаку.

Зрештою, присвоєння звань і нагород до державних свят є непереборною традицією всіх українських президентів. Разом з особами, які заслуговують нагород, як наприклад, політв’язень з Чортківщини Ярослава Левицька, державні відзнаки отримав, наприклад, нардеп, що голосував за скандальні закони 16 січня.