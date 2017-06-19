Жителю Тернопільщини, який побив поліцейського, “світить” п’ять років тюрми

19/06/2017 Розмір тексту:

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя Бучача, який побив поліцейського.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, у травні 2017 року працівник Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області у складі групи швидкого реагування отримав тілесні ушкодження під час виїзду на повідомлення про конфлікт між 2 сусідами.

Один із учасників конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спочатку нецензурно висловлювався у бік поліцейських, погрожував їм фізичною розправою, а потім накинувся на старшого лейтенанта поліції і наніс йому декілька ударів по обличчю. Правоохоронець звернувся за медичною допомогою в Бучацьку центральну комунальну районну лікарню.

Досудове розслідування проводилося за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Нападникові загрожує реальний термін ув’язнення, адже санкції статей інкримінованого злочину передбачають покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.