Жителю Тернопільщини прийшла в голову думка, через яку він може сісти на шість років

04/01/2017 Розмір тексту:

Працівники поліції, рятувальники, вибухотехніки, кінологи, газовики, електрики та лікарі – усі ці служби за лічені хвилини прибули на виклик про замінування приміщення у Бучачі. Проте, як з’ясувалося згодом, повідомлення виявилося розіграшем.

За словами начальника місцевого відділення поліції Ярослава Побуринного, дзвінок від невідомого чоловіка про замінування районного суду надійшов на лінію “112″ 3 січня близько 17:30. Миттєво дана інформація була передана в усі екстрені служби, які і виїхали за вказаною адресою.

З приміщення “замінованої” будівлі евакуювали людей. Його обстежили вибухотехніки та кінологи, але жодного небезпечного предмету вони не виявили.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу “жартівника”. Ним виявився двадцятисемилітній житель села Помірці Бучацького району. Він у скоєному зізнався. Чоловік каже, що випивав і в якийсь момент прийшла думка пожартувати із замінуванням.

Додзвонювача затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 259 частина 1 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Жарт під впливом алкоголю може позбавити чоловіка волі на строк від двох до шести років.