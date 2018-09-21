Жителям Збаража після втручання контролюючих служб зменшили тарифи на воду
Працівники Сектору контролю за регульованими цінами провели позапланову перевірку прогнозних планових тарифів Збаразького Міського комунального підприємства «Збараж», яке самостійно звернулось до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з проханням провести перевірку планових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, щоб уникнути в подальшому обрахування споживачів.
Фахівці Сектору при позаплановій перевірці підприємства скоректовали планові тарифи на дані послуги та у відповідності до вимог діючого законодавства на суму витрат, що пов’язані з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Так, із статті «Інші прямі витрати» підприємства виключено вказані завищені витрати по послузі з водопостачання на суму 10778,95грн, а по послузі з водовідведення на суму 228200,25 грн.
Вказані перерахунки привели в кінцевому до того, що тариф на послугу з водопостачання потрібно збільшити на 0,16 грн. за 1м3 , а тариф на послугу з водовідведення зменшити на 1,96 грн. за 1м3 .
Внаслідок позапланової перевірки попереджено обрахування споживачів всіх категорій по послузі з водовідведення на загальну суму 313,60 тис. грн. в розрахунку на рік.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...