Жителям Збаража після втручання контролюючих служб зменшили тарифи на воду

21/09/2018 Розмір тексту:

Працівники Сектору контролю за регульованими цінами провели позапланову перевірку прогнозних планових тарифів Збаразького Міського комунального підприємства «Збараж», яке самостійно звернулось до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з проханням провести перевірку планових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, щоб уникнути в подальшому обрахування споживачів.

Фахівці Сектору при позаплановій перевірці підприємства скоректовали планові тарифи на дані послуги та у відповідності до вимог діючого законодавства на суму витрат, що пов’язані з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Так, із статті «Інші прямі витрати» підприємства виключено вказані завищені витрати по послузі з водопостачання на суму 10778,95грн, а по послузі з водовідведення на суму 228200,25 грн.

Вказані перерахунки привели в кінцевому до того, що тариф на послугу з водопостачання потрібно збільшити на 0,16 грн. за 1м3 , а тариф на послугу з водовідведення зменшити на 1,96 грн. за 1м3 .

Внаслідок позапланової перевірки попереджено обрахування споживачів всіх категорій по послузі з водовідведення на загальну суму 313,60 тис. грн. в розрахунку на рік.