Жителям Тернопільщини вирішили спростити шлях у державну службу

22/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині створюють новий веб-портал під назвою «Робота на громаду». Це допоможе жителям краю працевлаштовуватися у державних установах.

Ініціює проект «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Новий Інтернет-ресурс показуватиме вакансії у державних установах області, претендувати на які зможуть всі охочі з відповідною освітою.

«Ми сподіваємося, що завдяки цьому порталу, вакансії у державних установах будуть доступними для всіх. Жителі області зможуть вільно переглядати перелік вакансій і при бажанні брати участь у конкурсі на ту чи іншу посаду. Таким чином у державну службу зможуть прийти молоді талановиті незаангажовані люди. Сподіваємося, що веб-портал стане другим «ProZorro» у сфері працевлаштування в державні установи. Також це створюватиме певну конкуренцію для всіх претендентів, змушуватиме їх рости», – розповідає менеджер проектів ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Катерина Бігняк.

Такий проект реалізовується в Україні вперше. Однак його творці сподіваються, що ініціативу переймуть також в інших регіонах.

Софія Романська