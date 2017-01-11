Жителям Тернопільщини радять рятуватися від вірусів народними методами

11/01/2017 Розмір тексту:

Ми вже повідомляли про можливий спалах епідемії грипу та ГРВІ після Різдвяних свят. Прогнози Інституту грипу залишаються невтішними. За словами лікарів-епідеміологів, найбільше ризикують захворіти діти шкільного віку.

Січень розпочався зниженням рівня захворюваності, – розповідають в обласній санепідслужбі. За останні сім днів загальна захворюваність склала 401 випадок на 100 тисяч населення.

«У нас щороку на початку січня знижується рівень захворюваності на грип і ГРВІ. Це пов’язано з канікулами у навчальних закладах, вихідними серед працюючого населення. Однак подальша тенденція, зазвичай, невтішна. Діти повертаються до навчання, дорослі до роботи і кількість хворих починає швидкими темпами збільшуватися. Грип дуже швидко передається від людини до людини – коли людина кашляє, чхає або просто говорить. Хвора людина для оточуючих становить небезпеку до семи днів. Тому важливо обмежувати своє спілкування з хворими», – застерігають в обласній санепідслужбі.

За словами лікарів, минулого тижня в області з ознаками грипу та ГРВІ госпіталізовано понад двісті осіб. Відтак жителям області радять берегти здоров’я, дотримуючись народних методів профілактики. Оскільки вакцини від грипу у достатній кількості немає.