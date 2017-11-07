Жителям Тернопільщини нагадують: саме час щепитися

07/11/2017 Розмір тексту:

Епідемія грипу загрожує жителям Тернопільщини. Кількість хворих в регіоні поки що епідпорогу не перевищує, однак негативна тенденція простежується. Щоб вберегтися від вірусів, жителям краю радять робити щеплення.

За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіоні будуть активними 3 штами вірусів грипу: А H3N2 Гонконг, грип B Брізбен, А H1N1 Мічіган. Останній – новий штам, імунітету від нього у людей немає. Відтак вберегти від активності цього вірусу може лише щеплення, – наголошують лікарі. Необхідною вакциною аптеки краю забезпечені.

«Є три види вакцини від грипу. Вони всі пройшли перевірку в державній службі з лікарських засобів. І як показала перевірка, якістю не відрізняються. Є у продажі корейська вакцина, але вона вже практично розкуплена. Ці три вакцини, які реалізовуються в аптеках області, всі перевіреної якості», – відзначила генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Наталія Марків.

Нагадаємо, вартує вакцина від 180-ти до 250-ти гривень. Відпускають її в аптеках за рекомендацією сімейного лікаря.

Софія Романська