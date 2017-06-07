Жителям області радять не забувати парасольки

07/06/2017 Розмір тексту:

Короткочасні дощі передбачають на Тернопільщині. Опади можливі по всій території регіону, відтак жителям краю радять носити із собою парасолі.

Дощова погода зберігатиметься до кінця тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади будуть короткочасними, місцями можливі грози і зливи.

«У західному регіоні передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 14 – 16 градусів тепла; вдень 28 – 31 тепла. Загалом в регіоні зберігатимуться досить високі температурні показники, поряд з тим будуть частими дощі. Така погода буде актуальною у першій половині червня. Далі передбачається більш суха і спекотна погода».

За попередніми прогнозами метеорологів, упродовж цього літа погода буде досить мінливою. Передбачають і прохолодні, і спекотні дні.

Софія Романська