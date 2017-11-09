Жителям краю радять готувати парасолі

09/11/2017 0
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Дощі і похолодання передбачають на Тернопільщині. За прогнозами метеорологів, упродовж доби в регіоні дощитиме, а також частково знизиться температура повітря. Можливий сильний вітер, однак обійдеться без заморозків.

Мінлива хмарність, погіршення видимості, а також тенденція до зниження температурних показників, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні суттєво похолоднішає, а також дошкулятимуть дощі, місцями можливий мокрий сніг.

«На Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода, часом з незначними проясненнями. Температура повітря вночі 0 – 3 градуси тепла, вдень 4 – 6 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 3 – 8 метрів з секунду, часом пориви вітру»

Метеорологи попереджають: дощова погода охопила західний регіон надовго. Також спостерігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря.

Софія Романська

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