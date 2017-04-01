Тернополянина вбили на очах у поліцейських

01/04/2017 Розмір тексту:

Жахливий інцидент, що стався уночі 18 березня на автошляху на Збаражчині, забрав життя 44-річного тернополянина Сергія Д.

Спершу трапилася аварія — водій автомобіля «Фольксваген-Транспортер» допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21154, припаркованим на краю дороги. У бусі їхала компанія — троє хлопців та дівчина, у легківці сиділи водій Сергій та його товариш. Хоч удар був сильний, та все ж обійшлося без жертв. Здавалося б, нічого страшного — автомобілі можна відремонтувати, збитки компенсувати. Однак те, що відбулося після аварії, вражає жорстокістю: розлючений пасажир буса завдав водієві легківки таких сильних ударів, що той помер. Так по-звірячому молодик розправився з людиною, яка ще навіть невідомо чи винна в аварії. І трапилося це на очах в поліції!

…Тієї ночі Сергій із товаришем поверталися з Вишнівця до Тернополя. Раптом між селами Колодно та Заруддя його легківка заглохла. Сергій спробував самотужки усунути несправність, проте йому не вдалося. Зателефонував до знайомого, попросив приїхати й відтягнути. Поки чекав, біля нього зупинялися небайдужі водії й цікавилися, що сталося. І тут несподівано автівку Сергія добряче гепнуло ззаду…

За словами пасажира легківки, водій буса та його друзі повибігали з авто й кинулися до Сергія, почали з’ясовувати, хто кому має відшкодовувати отримані збитки, розгорівся конфлікт. Оскільки Сергій не хотів виходити з авто, молодики вибили лобове скло, хтось із них виліз на легківку і почав товкти ногами. Коли водій вийшов на вулицю, між учасниками ДТП почалася бійка. Як стверджує пасажир автомобіля ВАЗ-21154, спершу Сергія повалили на землю, а потім накинулися на нього. Щоб захиститися, чоловік вийняв пневматичну зброю і вистрелив у повітря. У цей час під’їхало авто, що мало відбуксирувати поламану легківку. Побоюючись за своє життя, Сергій із товаришем сіли у нього і втекли з місця пригоди. Трохи від’їхавши, викликали поліцію і вже з правоохоронцями повернулися назад. Власне, після того й сталося непоправне. На оприлюдненому відео в сюжеті одного із центральних телеканалів видно, як учасники ДТП на Збаражчині сперечаються між собою у присутності правоохоронців, як до Сергія наближається один із пасажирів буса, водій легківки відштовхує молодика, а той починає бити його в обличчя, потім копає ногою у живіт. Потерпілий присідає, корчиться… На жаль, медики Збаразької районної лікарні не змогли врятувати чоловіка. Розтин засвідчив, що причиною смерті стала масивна внутрішня кровотеча, спричинена травмою живота з розривом брижі товстого кишківника. Водія та пасажирів буса також було доправлено до лікарні, під час аварії дехто із них отримав травми. За словами свідків, молодики, окрім водія, були напідпитку.

Пасажир буса, котрий завдав смертельного удару Сергієві, — 22-річний мешканець села Гніздичне Збаразького району. Оскільки у нього є погашена судимість за хуліганство, на нього було складено кілька адмінпротоколів, то, обираючи міру запобіжного заходу, суд відправив його за грати. Відомо, що була судимість і у водія ВАЗ-21154.

На дев’ятий день після аварії “НОВА…» поспілкувалася з вдовою Оленою Д. Прибита горем жінка досі не може повірити в те, що сталося. Вона залишилася з двома синами — молодшому 5 років, старшому — 15.

— Уночі нам зателефонували і повідомили, що Сергій в реанімації Збаразької районної лікарні. Я попросила друга завезти мене туди. Вже у лікарні дізналася подробиці жахливого інциденту. Вранці лікарі сказали забирати тіло і доправити на розтин… У ті важкі хвилини я мало що усвідомлювала, тому друзі порадили взяти адвоката, щоб він займався слідчими діями. Нестерпно боляче згадувати.., — ледь стримує сльози жінка. — Сергія нема… Так, він був різний, але для дітей він був чудовим батьком. Як тепер бути без нього?..

Джерело: НОВА Тернопільська газета