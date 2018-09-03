Жительку Тернопільщини, котра зникла ще у травні, знайшли у Миколаївській області

03/09/2018 Розмір тексту:

Повідомлення про зникнення жительки села Соколів надійшло 15 травня від родички краянки. Жінка розповіла, що її невістка пішла з дому та не повернулася.

Поліцейським вдалося встановити, що жінка знаходиться в Миколаївській області, куди вона поїхала до приятельки. Свій вчинок краянка не пояснила, лише зазначила, але додому повертатися не хоче.

Злочинних проявів щодо неї поліція не виявила, зазначають у поліції.