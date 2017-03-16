Жительку Тернопільщини будуть судити через субсидію
Більше дванадцяти тисяч гривень збитків спричинила державі жителька Теребовлянського району. Жінка приховала інформацію, заповнюючи декларацію про доходи.
За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Ігоря Лісітинського, фінансисти виявили неточності в заповненні важливого документу. Жінка в 2016 році оформляла дві матеріальних допомоги, як малозабезпечена родина, та субсидії на використання твердого палива.
Мешканка села Вишнівчик сама виховує двох дітей. Виробляючи документи, вона подала декларацію про доходи в управління праці та соціального захисту населення. Держава виплатила їй субсидію на паливо в розмірі 1800 гривень та понад 10 тисяч гривень матеріалки. Лише після цього з’ясувалося, що теребовлянка надала недостовірну інформацію. В декларації вона не вказала, що у 2015 році купила земельну ділянку ціною понад 50 тисяч гривень.
Правоохоронці внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частина 1 ККУ – шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, повідомляютьв ГУ НП. Фігурант провадження у скоєному зізналася. Вона стверджує, що забула вказати про покупку і пообіцяла повернути державі усі сплачені їй кошти. Тепер долю теребовлянки вирішуватиме суд.
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Коментарі (1)
Михасьо16/03/2017
Щось не віриться…мілі-полі-цейським!Напевно якась дика випадковість…Але зрозуміло одне копи рішуче захищають свій НАРОД(жінку з двома дітками під суд).Оце життя по новому?!