Жительку Тернопільщини будуть судити через субсидію

15/03/2017 Розмір тексту:

Більше дванадцяти тисяч гривень збитків спричинила державі жителька Теребовлянського району. Жінка приховала інформацію, заповнюючи декларацію про доходи.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Ігоря Лісітинського, фінансисти виявили неточності в заповненні важливого документу. Жінка в 2016 році оформляла дві матеріальних допомоги, як малозабезпечена родина, та субсидії на використання твердого палива.

Мешканка села Вишнівчик сама виховує двох дітей. Виробляючи документи, вона подала декларацію про доходи в управління праці та соціального захисту населення. Держава виплатила їй субсидію на паливо в розмірі 1800 гривень та понад 10 тисяч гривень матеріалки. Лише після цього з’ясувалося, що теребовлянка надала недостовірну інформацію. В декларації вона не вказала, що у 2015 році купила земельну ділянку ціною понад 50 тисяч гривень.

Правоохоронці внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частина 1 ККУ – шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, повідомляютьв ГУ НП. Фігурант провадження у скоєному зізналася. Вона стверджує, що забула вказати про покупку і пообіцяла повернути державі усі сплачені їй кошти. Тепер долю теребовлянки вирішуватиме суд.