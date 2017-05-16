Жителька Тернопільщини “здала” поліції власного чоловіка

16/05/2017 0
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Факт незаконного зберігання наркотичних засобів задокументували правоохоронці Борщівського відділення поліції. Підозрілу сировину поліцейські виявили у 44-річного мешканця села Кудринці.

Про протиправний вчинок чоловіка поліцейським повідомила співмешканка підозрюваного. Жінка заявила, що знайшла в будинку пакет з підозрілим вмістом. Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

Працівники поліції перевірили вміст пакунка та виявили в ньому  речовину ззовні схожу на макову соломку та доправили підозрюваного у відділок для документування. Вилучену сировину слідчі направили у Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів), повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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