Жителька Тернопільщини “здала” поліції власного чоловіка

16/05/2017 Розмір тексту:

Факт незаконного зберігання наркотичних засобів задокументували правоохоронці Борщівського відділення поліції. Підозрілу сировину поліцейські виявили у 44-річного мешканця села Кудринці.

Про протиправний вчинок чоловіка поліцейським повідомила співмешканка підозрюваного. Жінка заявила, що знайшла в будинку пакет з підозрілим вмістом. Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

Працівники поліції перевірили вміст пакунка та виявили в ньому речовину ззовні схожу на макову соломку та доправили підозрюваного у відділок для документування. Вилучену сировину слідчі направили у Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів), повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.