Жителька Тернопільщини загинула, збираючи вишні

20/06/2018 Розмір тексту:

Впродовж однієї доби працівники поліції задокументували два нещасних випадки під час збирання врожаю вишень, один з яких закінчився летально.

Подія трапилась в селі Миколаївка, що в Бучацькому районі. Працівники поліції, які виїжджали на місце трагедії, встановили, що місцева жителька 1941 року народження загинула внаслідок падіння з дерева. Пенсіонерка зривала ягоди, втратила рівновагу та впала з висоти 4 метрів. Від отриманих травм краянка загинула, повідомляють у поліції.

Ще один нещасний випадок трапився в Великій Березовиці. 77-річний тернополянин впав з драбини під час збору урожаю ягід. Як наслідок його з закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта госпіталізували до медзакладу.