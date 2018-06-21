Жителька Тернопільщини загинула, збираючи вишні
20/06/2018 0
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Впродовж однієї доби працівники поліції задокументували два нещасних випадки під час збирання врожаю вишень, один з яких закінчився летально.
Подія трапилась в селі Миколаївка, що в Бучацькому районі. Працівники поліції, які виїжджали на місце трагедії, встановили, що місцева жителька 1941 року народження загинула внаслідок падіння з дерева. Пенсіонерка зривала ягоди, втратила рівновагу та впала з висоти 4 метрів. Від отриманих травм краянка загинула, повідомляють у поліції.
Ще один нещасний випадок трапився в Великій Березовиці. 77-річний тернополянин впав з драбини під час збору урожаю ягід. Як наслідок його з закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта госпіталізували до медзакладу.
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