Жителька Тернопільщини віддала “ворожці” 14 тисяч доларів
Впустиш на господарство невідомих – чекай біди. У цьому переконалася 34-річна мешканка села Олесино Козівського району. Жінка сама віддала усі гроші у руки невідомій. Пізно схаменулася.
Смуглява жінка зайшла на подвір’я потерпілої 20 червня близько обіду. Спитала, чи не мають на продаж якогось старого товару, а тоді слово за словом, стала розповідати господині про страшні родинні прокляття. Шокувала козівчанку розповідями про небезпечні хвороби у чоловіка і дітей , запевнивши, що усі чари потрапили до хати з грошима. Зловмисниці вдалося затуманити голову не лише молодиці, а й старенькій матері – обидві кинулися за вказівкою ворожки до будинку та стали виносити шахрайці усі гроші, позабирали навіть заощадження у дітей.
12 тисяч гривень, 4900 євро та понад 8 тисяч доларів, які чоловік потерпілої привіз із заробітків, жертва шахрайства сама передала у руки невідомої. Вона запевнила переляканих родичів, що все відмолить та вже наступного дня поверне чисті гроші. Краянка чекала ворожку цілий день. Тоді зрозуміла, що її ошукали. Довелося телефонувати в поліцію. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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