Жителька Тернопільщини хотіла незаконно вивезти дітей закордон

25/01/2017 Розмір тексту:

32-річна мешканка Тернопільщини зі своїми дітьми, дівчатками 10 та 7 років, прямувала до Румунії.

Сьогодні прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі вивезення двох неповнолітніх дітей з території України. У пункт пропуску «Порубне» на паспортний контроль прибула 32-річна мешканка Тернопільщини, яка разом зі своїми дітьми, дівчатками 10 та 7 років, прямувала до Румунії. Під час перевірки документів українка пред’явила нотаріальне доручення батька зі згодою на вивіз дітей за кордон. Проте, в ході перевірки прикордонники з’ясували, що доручення видане незаконно, адже на момент його оформлення батька на території України не було, повідомляє Чернівецький промінь.

За даним фактом було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення. В подальшому жінку разом з неповнолітніми дітьми передано до правоохоронних органів.